Башар Асад назвал Фиделя Кастро примером для освободителей стран

Лидер Сирии Башар Асад выразил соболезнования в связи с кончиной Фиделя Кастро и назвал политика примером и маяком для освободителей стран всего мира. Асад выразил уверенность, что имя лидера кубинской революции будет вечно жить в памяти потомков.

«Он (Фидель Кастро. — Ред.) стал маяком для последующих освободителей стран Южной Америки и всего мира», — заявил Башар Асад. Пример Фиделя Кастро будет «вдохновлять те народы, которые стремятся к подлинной независимости и освобождению от гнета колониализма и гегемонии», добавил президент Сирии, передает «Федеральное агентство новостей».

Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет вечером 25 ноября.