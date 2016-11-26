Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
26 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Башар Асад назвал Фиделя Кастро примером для освободителей стран

Президент Сирии выразил свои соболезнования в связи с кончиной 90-летнего лидера кубинской революции

Лидер Сирии Башар Асад выразил соболезнования в связи с кончиной Фиделя Кастро и назвал политика примером и маяком для освободителей стран всего мира. Асад выразил уверенность, что имя лидера кубинской революции будет вечно жить в памяти потомков.

 «Он (Фидель Кастро. — Ред.) стал маяком для последующих освободителей стран Южной Америки и всего мира», — заявил Башар Асад. Пример Фиделя Кастро будет «вдохновлять те народы, которые стремятся к подлинной независимости и освобождению от гнета колониализма и гегемонии», добавил президент Сирии, передает «Федеральное агентство новостей».

Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет вечером 25 ноября.

Читайте также:

Трамп назвал Фиделя Кастро диктатором

Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Башар Асад назвал Фиделя Кастро примером для освободителей стран

Президент Сирии выразил свои соболезнования в связи с кончиной 90-летнего лидера кубинской революции

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

90 лет команданте Кастро

90 лет команданте Кастро

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Наталья Треушникова

врач

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке