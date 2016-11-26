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Футболисты «Спартака» обыграли «Терек» в матче РФПЛ

Автором единственного гола в матче стал полузащитник Маурисио

Футболисты московского «Спартака» в матче 15-го тура чемпионата России на выезде обыграли грозненский «Терек» со счетом 1:0.

Матч, прошедший на Ахмат-арене в Грозном, завершился с минимальным перевесом «красно-белых». После передачи Квинси Промеса полузащитник Маурисио головой переправил мяч в ворота «Терека» на 27-й минуте, сообщает «Р-Спорт».

«Спартак» набирает 37 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. На второй строчке — «Зенит» с отставанием в шесть очков. «Терек» занимает четвертую строчку с 25 очками.

В 16-м туре «Спартак» встретится в гостях с самарскими «Крыльями Советов» 1 декабря, а «Терек» примет «Краснодар».

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Футболисты «Спартака» обыграли «Терек» в матче РФПЛ

Автором единственного гола в матче стал полузащитник Маурисио

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