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Новак назвал условия присоединения России к соглашению ОПЕК

Глава Минэнерго РФ призвал членов картеля достичь согласия внутри организации

Фото: ТАСС/ Антон Новодережкин

Министр энергетики России Александр Новак озвучил условия, на которых РФ готова войти в соглашение ОПЕК о мерах по стабилизации рынка нефти. В частности, глава Минэнерго призвал членов картеля согласовать свои позиции внутри организации.

Министр отметил, что РФ солидарна с позицией о необходимости достижения членами ОПЕК консенсуса прежде, чем в соглашение могут войти другие государства. По его словам, Москва позитивно настроена и продолжает консультации с партнерами, сообщает «Интерфакс».

Таким образом, позиция Новака перекликается с позицией Саудовской Аравии, которая, по данным Bloomberg, может отказаться от участия во встрече экспертов ОПЕК с не входящими в картель странами. Эр-Рияд уже сообщал, что считает необходимым сначала договориться внутри ОПЕК о сокращении добычи нефти.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Новак назвал условия присоединения России к соглашению ОПЕК

Новак назвал условия присоединения России к соглашению ОПЕКГлава Минэнерго РФ призвал членов картеля достичь согласия внутри организации

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