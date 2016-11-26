Новак назвал условия присоединения России к соглашению ОПЕК

Министр энергетики России Александр Новак озвучил условия, на которых РФ готова войти в соглашение ОПЕК о мерах по стабилизации рынка нефти. В частности, глава Минэнерго призвал членов картеля согласовать свои позиции внутри организации.

Министр отметил, что РФ солидарна с позицией о необходимости достижения членами ОПЕК консенсуса прежде, чем в соглашение могут войти другие государства. По его словам, Москва позитивно настроена и продолжает консультации с партнерами, сообщает «Интерфакс».

Таким образом, позиция Новака перекликается с позицией Саудовской Аравии, которая, по данным Bloomberg, может отказаться от участия во встрече экспертов ОПЕК с не входящими в картель странами. Эр-Рияд уже сообщал, что считает необходимым сначала договориться внутри ОПЕК о сокращении добычи нефти.

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