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РФ разместит в Крыму комплексы контроля над космосом

Аналогичные комплексы слежения появятся и на Дальнем Востоке

Россия разместит в Крыму и на Дальнем Востоке комплексы контроля над космическим пространством, заявил заместитель командующего космическими войсками ВКС по испытаниям Андрей Ивашин.

В эфире Lifeзвук (бывшая РСН) он отметил, что сеть новейших комплексов будет развернута в ближайшие годы. Эти сети состоять из комплексов радиотехнического контроля и оптико-электронных комплексов. Они будут размещены на Дальнем Востоке, в Республике Бурятия и в Крыму, передает «Интерфакс».

«С вводом в строй новых комплексов СККП (Система контроля космического пространства) Воздушно-космические силы России будут способны постоянно контролировать околоземное пространство по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот», - сказал он.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

РФ разместит в Крыму комплексы контроля над космосом

Аналогичные комплексы слежения появятся и на Дальнем Востоке

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