Росавиация: небо Крыма не будет закрыто из-за Украины

Немыслимо, чтобы Украина производила военные испытания в районе, где летают пассажирские самолеты, режим прекращения полетов над Крымом не вводился и вводиться не будет, заявил советник руководителя Росавиации Сергей Извольский, комментируя подготовку к украинским военным учениям в акватории полуострова.

Извольский отметил при этом, что заявление украинских властей не напугало Москву, тем более, возможные действия Киева касаются территории над Черным морем. Поэтому, отметил он, вводить режим запрета полетов для гражданской авиации над самим Крымом нет никакого смысла. Он отметил также, что решения Киева «несомненно, будут отменены», передает ТАСС.

Напомним, ранее ситуацию прокомментировал секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов, который заявил, что Киев продолжает считать весь Крым «украинской суверенной территорией», где властям Украины можно делать, что угодно. По его словам, украинские ВВС не будут летать разве что над Керченским проливом, потому как там «пролегает граница с Россией». При этом он проигнорировал все возможные авиационные вводные по полетам пассажирских самолетов, которые по трассам ведут российские диспетчеры.

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