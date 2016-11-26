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Украина заявила, что не будет проводить стрельб в Керченском проливе

Секретарь СНБО Александр Турчинов ответил на заявление Росавиации

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Киев не будет проводить ракетных стрельб над Керченским проливом, посередине которого, по его словам, проходит граница с Россией.

По словам Турчинова, Украина не будет в этом районе осуществлять учений с ракетными стрельбами. Он также считает, что все территории западнее Керченского пролива — являются украинской территорией и «суверенным воздушным пространством Украины», передает ТАСС.

Заявление Турчинова стало ответом на сообщение Росавиации, которая ранее сообщила, что Россия не будет закрывать небо над Крымом из-за украинских стрельб.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Украина заявила, что не будет проводить стрельб в Керченском проливе

Секретарь СНБО Александр Турчинов ответил на заявление Росавиации

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