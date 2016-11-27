Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
27 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Карякин и Карлсен сыграли вничью в предпоследней партии

Поединок длился чуть более трех часов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин и чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью в 11-й партии в матче за мировую шахматную корону в Нью-Йорке, перед последней партией счет в поединке равный 5,5:5,5.

Оба шахматиста провели за доской чуть больше трех часов и согласились на ничью на 34-м ходу. 12-я партия состоится в понедельник, Карякин будет играть черными фигурами. При равном счете после 12 партий шахматисты будут играть тай-брейк, передает «Р-Спорт».

Читайте также:

«Карякин умеет держать удар — борьба с Карлсеном еще впереди»

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Карякин и Карлсен сыграли вничью в предпоследней партии

Поединок длился чуть более трех часов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином»

ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином»

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Фотолента

34 очка Милоша Теодосича помогли ЦСКА разгромить «Басконию»

34 очка Милоша Теодосича помогли ЦСКА разгромить «Басконию»

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Треушникова

врач

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке