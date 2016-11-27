Карякин и Карлсен сыграли вничью в предпоследней партии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин и чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью в 11-й партии в матче за мировую шахматную корону в Нью-Йорке, перед последней партией счет в поединке равный 5,5:5,5.

Оба шахматиста провели за доской чуть больше трех часов и согласились на ничью на 34-м ходу. 12-я партия состоится в понедельник, Карякин будет играть черными фигурами. При равном счете после 12 партий шахматисты будут играть тай-брейк, передает «Р-Спорт».

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