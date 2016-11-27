Журналистка Fox News может возглавить пресс-службу Трампа

Аналитик Моника Кроули стала вторым кандидатом на эту должность
Телеканал Fox News сообщил, что аналитик Моника Кроули рассматривается в качестве кандидата на пост пресс-секретаря избранного президента США Дональда Трампа.
Кроули стала вторым кандидатом на этот пост. Ранее сообщалось, что Трамп также рассматривает в качестве будущего главы пресс-службы другую журналистку Лоре Ингрэм, работающую на Fox в качестве политического аналитика, сообщает Федеральное агентство новостей.
Ингрэм, входившая ранее в предвыборную команду Трампа, подтвердила эту информацию.
Ранее также стало известно, что Трамп назначил еще одного аналитика Fox News Кэтлин Макфарленд на пост заместителя помощника по национальной безопасности.
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