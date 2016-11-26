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Трамп назначил сотрудницу Fox News на пост в своей администрации

Заместителем помощника по национальной безопасности стала Кэтлин Макфарленд

Избранный президент США Дональд Трамп назначил аналитика телекомпании Fox News Кэтлин Макфарленд на пост заместителя помощника по национальной безопасности, советником Белого дома стал юрист Дональд Макган.

По сообщению Associated Press, Трамп назвал Макфарленд сотрудницей с колоссальным опытом  и заявил, что ее кандидатура станет усилением для новой команды. 65-летняя Макфарленд ранее уже занимала государственные посты, в частности, она была сотрудницей аппарата Белого дома и Пентагона при президентствах Ричарда Никсона, Рональда Рейгана и Джеральда Форда. Является экспертом по Китаю, передает ТАСС.

Макган, по словам Трампа, является крупным специалистом в области конституционного права и будет играть важную роль в Белом доме. Обе кандидатуры не долны проходить процедуру утверждения в Сенате.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может пригласить в состав своей администрации не только предпринимателей, военных и чиновников, но и представителей научных кругов.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Трамп назначил сотрудницу Fox News на пост в своей администрации

Заместителем помощника по национальной безопасности стала Кэтлин Макфарленд

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