США: Попытки РФ повлиять на выборы провалились

Несмотря на то, что Россия попыталась повлиять на выборы президента США, эти попытки провалились и итоги голосования действительно отражают мнение американцев, заявил высокопоставленный чиновник в администрации.

Он выразил уверенность, что Москва рассчитывала на дискредитацию систем выборов в США после массовых разоблачений. Это, по его мнению, должно было лишить легитимности избранного президента. Однако, по словам чиновника, России это не удалось, и народ США сделал свой выбор, передает «Интерфакс» со ссылкой на New York Times.

«Тем не менее, поскольку мы не знаем, планировали ли русские какие-либо вредоносные атаки в день выборов, мы также не знаем, воздержатся ли они от подобных попыток в дальнейшем», — сказал источник.

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