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Трамп обвинил «зеленых» в наживе на пересчете голосов

Избранный президент США заявил, что лидер партии Джилл Стайн не сможет истратить все собранные средства на заявленные цели

Бывший кандидат в президенты США от «зеленых» Джилл Стайн не потратит все собранные на пересчет голосов на выборах средства на эти цели и положит часть из них себе в карман, заявил избранный президент Дональд Трамп.

Он заявил, что его соперница Хиллари Клинтон уже признала свое поражение, позвонив ему лично. Трамп отметил, что итоги выборов президента США не подлежат сомнению, а экс-кандидат от «зеленых» Джилл Стайн, объявившая сбор средств на пересчет голосов, не потратит деньги на эти цели, а наполнит свою казну, передает ТАСС.

Ранее власти штата Висконсин согласились пересчитать итоги голосования.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Трамп обвинил «зеленых» в наживе на пересчете голосов

Избранный президент США заявил, что лидер партии Джилл Стайн не сможет истратить все собранные средства на заявленные цели

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