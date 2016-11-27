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СМИ: Клинтон признала поражение только после звонка Обамы

Издание Hill опубликовало выдержки из книги двух американских журналистов, осведомленных о событиях в штабе демократов

Хиллари Клинтон объявила о своем поражении на выборах президента только после того, как ей позвонил действующий глава Белого дома Барак Обама и призвал сделать это. О таких событиях рассказали журналисты Эми Парнс и Джонатан Аллен, получившие свидетельства очевидцев из штаба демократов.

Они отметили, что в штабе Клинтон до последнего верили в победу и ждали результатов штатах Мичиган, Висконсин и Пенсильвания. Однако когда стало известно, что Пенсильванию также забрал себе Трамп, это стало «поворотным моментом», сообщает ТАСС.

После этого в штабе Клинтон раздался звонок от Барака Обамы, который сказал Клинтон, что ей необходимо признать поражение.

Отмечается, что в штабе Клинтон тянули время даже после того, как победа Трампа стала уже совершенно очевидной. Глава избирательного штаба Клинтон Джон Подеста выступал с ободряющими лозунгами и призывал сторонников идти спать и ждать окончательных итогов. Конец всему положила сама Клинтон, которая сказала: «Дайте мне телефон! Я ему звоню».

Авторы статьи утверждают, что звонок Обамы рассорил штабы двух представителей Демократической партии. В штабе Клинтон считают, что она должна была ждать дальше и не признавать свое поражение так стремительно.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

СМИ: Клинтон признала поражение только после звонка Обамы

Издание Hill опубликовало выдержки из книги двух американских журналистов, осведомленных о событиях в штабе демократов

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