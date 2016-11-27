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Воскресенье,
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Трюдо раскритиковали за его соболезнования в связи со смертью Кастро

Речь главы канадского правительства сильно отличалась от выступлений западных политиков, которые называли революционера диктатором

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подвергся критике в интернете из-за своего выступления по случаю смерти лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. Политик назвал покойного «выдающимся лидером», но подчеркнул, что он был «противоречивой фигурой.

Как передает издание The Guardian, речь канадского премьера сильно отличается от выступлений других западных политиков, которые чаще называли революционера диктатором.

«Будучи противоречивой фигурой, Кастро получил признание и у сторонников, и у соперников, которые видели его огромную преданность и любовь к кубинскому народу, а также глубокую и неизгладимую привязанность кубинцев к команданте», — сообщил Джастин Трюдо.

Он также отметил, что его отец очень гордился тем, что мог называть Фиделя Кастро своим другом, и рассказал, что он имел возможность встретиться с кубинским лидером до его смерти.

Напомним, Фидель Кастро ушел из жизни 25 ноября в возрасте 90 лет. Его похороны пройдут 4 декабря. В связи со смертью революционера в стране объявлен девятидневный траур.

Фидель Кастро. Конец эпохи

Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Трюдо раскритиковали за его соболезнования в связи со смертью Кастро

Речь главы канадского правительства сильно отличалась от выступлений западных политиков, которые называли революционера диктатором

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Фидель Кастро. Конец эпохи

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