Задержан подозреваемый в убийстве сотрудника Росгвардии в Забайкалье

Следователи 27 ноября задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии, сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, инцидент произошел 20 ноября в поселке Карымское. 30-летний Михаил Березин выстрелил из охотничьего ружья в сотрудников вневедомственной охраны Войск национальной гвардии. Погиб 27-летний сержант полиции, 34-летний прапорщик полиции был госпитализирован с огнестрельным ранением руки.

Брат Березина в воскресенье, 27 ноября, обратился в правоохранительные органы и рассказал, что подозреваемый находится в Чите и готов сдаться.

«В настоящее время Березин этапируется в поселок Карымское, где ему будет предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов», – сообщает следствие.