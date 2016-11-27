Президент Грузии назначил Квирикашвили премьер-министром республики

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал указ о назначении главой правительства республики Георгия Квирикашвили. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.



Согласно распоряжению, назначение было осуществлено в соответствии с пунктом 8 статьи 80 конституции страны, передает ТАСС.

Ранее в субботу парламент Грузии большинством голосов выразил вотум доверия Квирикашвили и новому составу правительства. За доверие премьер-министру и новому кабмину на пленарном заседании проголосовали 110 депутатов, против — 19.