Трамп назвал невозможным пересчет голосов в ряде штатов

На своей страничке в Twitter Дональд Трамп, избранный 8 ноября президентом США, назвал «невозможным» пересчет голосов избирателей.

Ранее с этой инициативой выступила экс-кандидат в президенты США от «зеленых» Джилл Стайн. Стайн подала петицию о пересчете голосов в Висконсине. К идее пересчета голосов присоединилась и Демократическая партия, кандидат от которой Хиллари Клинтон уступила Трампу на выборах

Трамп заявил, что Партия зеленых пытается пополнить свою казну, требуя пересчета голосов.



The Green Party scam to fill up their coffers by asking for impossible recounts is now being joined by the badly defeated & demoralized Dems — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 ноября 2016 г.

«К Партии зеленых, пытающейся наполнить свою казну, требуя невозможного пересчета голосов, теперь присоединились критически пораженные и деморализованные демократы», — написал республиканец.

