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Трамп назвал невозможным пересчет голосов в ряде штатов

Об этом избранный президент США написал в Twitter

На своей страничке в Twitter Дональд Трамп, избранный 8 ноября президентом США, назвал «невозможным» пересчет голосов избирателей.

Ранее с этой инициативой выступила экс-кандидат в президенты США от «зеленых» Джилл Стайн. Стайн подала петицию о пересчете голосов в Висконсине. К идее пересчета голосов присоединилась и Демократическая партия, кандидат от которой Хиллари Клинтон уступила Трампу на выборах

Трамп заявил, что Партия зеленых пытается пополнить свою казну, требуя пересчета голосов.

«К Партии зеленых, пытающейся наполнить свою казну, требуя невозможного пересчета голосов, теперь присоединились критически пораженные и деморализованные демократы», — написал республиканец.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Трамп назвал невозможным пересчет голосов в ряде штатов

Об этом избранный президент США написал в Twitter

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