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Пять человек погибли при падении иранского вертолета в Каспийском море

Транспортное средство должно было доставить на берег раненого сотрудника нефтяной компании

Жертвами крушения вертолета национальной иранской нефтяной компании в Каспийском море стали пять человек. Инцидент произошел в акватории рядом с северной иранской провинцией Мазендеран.

Как передает агентство IRNA, вертолет Ми-17, принадлежащий нефтяной компании, вылетел сегодня около 4 утра с нефтедобывающей платформы Амир Кабир для того, чтобы доставить на берег раненого сотрудника. Но из-за технических неполадок воздушное судно потерпело крушение в 20 км от порта Амирабад.

Всего на борту вертолета находились пять человек, все они погибли.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Пять человек погибли при падении иранского вертолета в Каспийском море

Транспортное средство должно было доставить на берег раненого сотрудника нефтяной компании

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