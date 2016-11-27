Пять человек погибли при падении иранского вертолета в Каспийском море

Жертвами крушения вертолета национальной иранской нефтяной компании в Каспийском море стали пять человек. Инцидент произошел в акватории рядом с северной иранской провинцией Мазендеран.



Как передает агентство IRNA, вертолет Ми-17, принадлежащий нефтяной компании, вылетел сегодня около 4 утра с нефтедобывающей платформы Амир Кабир для того, чтобы доставить на берег раненого сотрудника. Но из-за технических неполадок воздушное судно потерпело крушение в 20 км от порта Амирабад.

Всего на борту вертолета находились пять человек, все они погибли.