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СК проверяет обстоятельства гибели шахматиста Елисеева в Москве

20-летний победитель шахматного турнира Moscow Open-2016 сорвался с балкона квартиры на 12-м этаже

Доследственная проверка начата по факту гибели шахматиста Юрия Елисеева в Москве. Елисеев сорвался при попытке перелезть из окна на балкон той же квартиры на 12-м этаже жилого дома по Пятницкому шоссе.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, свидетелями произошедшего стали знакомый гроссмейстера, находившиеся в квартире. Елисеев скончался после падения с высоты 12-го этажа от полученных травм. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится опрос свидетелей, назначены экспертизы.

Елисеев был чемпионом России по классическим шахматам среди игроков в возрасте до 16 лет. О его гибели на своей странице в «ВКонтакте» ранее сообщил гроссмейстер Даниил Дубов.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

СК проверяет обстоятельства гибели шахматиста Елисеева в Москве

20-летний победитель шахматного турнира Moscow Open-2016 сорвался с балкона квартиры на 12-м этаже

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