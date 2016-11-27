Миллер назвал рост поставок газа за рубеж показателем стабильности

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер считает, что рост экспорта газа в Европу и достижение рекордных показателей поставок в 601,2 млрд кубометров в сутки свидетельствуют о их надежности и стабильности.

Так глава компании прокомментировал установку очередного рекорда суточного объема экспорта голубого топлива в Европу.

«Это знаковое событие, исторический рубеж с точки зрения наших поставок газа на экспорт. Уверенный рост спроса на российский газ свидетельствует о надежности и стабильности поставок «Газпрома» в Европу», — приводит ТАСС слова Алексея Миллера.

Новый исторический суточный максимум объема поставок газа в дальнее зарубежье был зафиксирован 25 ноября. Отмечается, что рост поставок в январе–октябре 2016 года составил 10% по отношению к такому же периоду в прошлом году.