В Зимбабве введут в обращение суррогатные деньги

Центробанк Зимбабве с 28 ноября введет в обращение суррогатные деньги, получившие название «долговые расписки». Одна банкнота будет равно по стоимости доллару США, сообщил регулятор.

«Резервный банк Зимбабве с удовлетворением сообщает нации о введении долговых расписок с 28 ноября 2016 года», — приводит ТАСС сообщение кредитной организации.

Отмечается, что в стране сначала выпустят 10 млн банкнот номиналом 2, а затем — номиналом 5. Вместе с тем в стране продолжит хождение американская валюта.

Национальная валюта в Зимбабве прекратила хождение из-за гиперинфляции в 2009 году.