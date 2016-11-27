По факту нападения на заммэра Фрязино возбуждено уголовное дело

В отношении бизнесмена, открывшего стрельбу в подмосковном Фрязино во время конфликта с первым заммэра города, возбуждено уголовное дело, сообщили в областной прокуратуре.



Как передает ТАСС, предпринимателя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).

Напомним, инцидент произошел у торгового центра «Спутник» 15 ноября, когда заместитель градоначальника совместно с сотрудниками муниципального контроля осуществлял работы по демонтажу рекламных растяжек, принадлежащих бизнесмену. Предприниматель, у которого было огнестрельное оружие, вместе со своими охранниками напал на первого замглавы города и угрожал физической расправой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли пистолет у нарушителя, записи камер видеонаблюдения торгово-развлекательного центра, гильзу от патрона и пулю.