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Воскресенье,
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По факту нападения на заммэра Фрязино возбуждено уголовное дело

Предпринимателя, открывшего стрельбу во время конфликта с чиновником, подозревают в хулиганстве

В отношении бизнесмена, открывшего стрельбу в подмосковном Фрязино во время конфликта с первым заммэра города, возбуждено уголовное дело, сообщили в областной прокуратуре.

Как передает ТАСС, предпринимателя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).

Напомним, инцидент произошел у торгового центра «Спутник» 15 ноября, когда заместитель градоначальника совместно с сотрудниками муниципального контроля осуществлял работы по демонтажу рекламных растяжек, принадлежащих бизнесмену. Предприниматель, у которого было огнестрельное оружие, вместе со своими охранниками напал на первого замглавы города и угрожал физической расправой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли пистолет у нарушителя, записи камер видеонаблюдения торгово-развлекательного центра, гильзу от патрона и пулю.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

По факту нападения на заммэра Фрязино возбуждено уголовное дело

Предпринимателя, открывшего стрельбу во время конфликта с чиновником, подозревают в хулиганстве

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