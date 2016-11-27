МИД РФ напомнил Трампу о совести после высказываний политика о Кастро

В российском внешнеполитическом ведомстве не оставили без внимания высказывания избранного президента США Дональда Трампа о Фиделе Кастро, скончавшемся 25 ноября.

Республиканец назвал покойного Кастро «жестким диктатором» и пообещал содействовать благосостоянию Кубы.

Директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин прокомментировал высказывание Трампа.

«Что касается различных проявлений и желаний позлословить и высказаться в неуважительной манере в отношении ушедшего из жизни человека, политика, я это оставляю на совести тех людей, которые это делают», — приводит слова Щетинина «РИА Новости».



Дипломат отметил, что Кастро был «великим политическим деятелем современности».