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МИД РФ напомнил Трампу о совести после высказываний политика о Кастро

После кончины 90-летнего лидера кубинской революции избранный президент США Дональд Трамп назвал его «жестоким диктатором»

В российском внешнеполитическом ведомстве не оставили без внимания высказывания избранного президента США Дональда Трампа о Фиделе Кастро, скончавшемся 25 ноября.

Республиканец назвал покойного Кастро «жестким диктатором» и пообещал содействовать благосостоянию Кубы.

Директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин прокомментировал высказывание Трампа.

«Что касается различных проявлений и желаний позлословить и высказаться в неуважительной манере в отношении ушедшего из жизни человека, политика, я это оставляю на совести тех людей, которые это делают», — приводит слова Щетинина «РИА Новости».

Дипломат отметил, что Кастро был «великим политическим деятелем современности».

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

МИД РФ напомнил Трампу о совести после высказываний политика о Кастро

После кончины 90-летнего лидера кубинской революции избранный президент США Дональд Трамп назвал его «жестоким диктатором»

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