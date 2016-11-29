Минпромторг: половина россиян предпочитают отечественные товары

Министерство промышленности и торговли РФ установило, что каждый второй гражданин страны охотнее купит товар российского производства, чем импортного. Об этом «Известиям» сообщил глава ведомства Денис Мантуров.



Он отметил, что в стране сейчас есть все ресурсы для того, чтобы возродить легкую промышленность и выйти на мировой рынок, а производить вещи в России стало не только патриотично, но и экономически выгодно.

«Для каждого второго россиянина (52%) знание, что товар произведен в России, положительно влияет на покупку. А в категории «спортивная одежда» знание о том, что изделие сделано в России, стимулирует к покупке каждого третьего москвича», — подчеркивает министр.

Денис Мантуров пояснил, что интерес российских покупателей к отечественным товарам является проявлением потребительского патриотизма и Минпромторг намерен сделать эту тенденцию более стабильной.

Подробнее о подъеме отечественной легкой промышленности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:



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