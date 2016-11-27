Минздрав допустил снижение температуры горячей воды в жилых домах

Министерство здравоохранения допускало снижение температуры горячей воды на 10 градусов еще в октябре. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что по поручению правительства разрабатываются изменения в санитарные нормы. Изменение в саннормах даст возможность снизить температуру горячей воды с 60 до 50 градусов. При этом должны быть соблюдены условия, позволяющие обеспечить противоэпидемическую безопасность, указали в ведомстве.

В воскресенье в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что Минздрав еще в октябре допускал снижение температуры горячей воды в жилых домах на 10 градусов. «РИА Новости» уточняет, что эта разрабатываемая мера должна привести к понижению коммунальных тарифов. Речь идет о тарифах на тепло и горячее водоснабжение.

«Заключение Министерства здравоохранения, допускающее снижение температуры горячей воды до 50 градусов, поступило в Роспотребнадзор еще в октябре текущего года», — отметили в Роспотребнадзоре.





В пятницу журналисты задали вопрос о снижении температуры горячей воды министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Глава Минздрава ответила, что ее ведомство доведет мнение экспертов до Роспотребнадзора.