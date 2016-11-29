Россияне выступили за сильное государство, но против чиновников

В первую очередь россиян интересует социальная направленность бюджета страны, следует из опроса «Левада-центра». Больше стало тех, кто считает, что в финансовой поддержке нуждаются регионы, — 16%, и только 3% уверены, что прежде всего деньги надо выделять на чиновников.

По сравнению с 2000 годом с 56 до 63% выросла доля тех, кто считает, что основной статьей расходов государства должно быть здравоохранение и физическая культура. Первостепенно следует финансировать статьи социальной политики, так ответили 57% россиян — у людей не должно возникать проблем с получением пенсий и пособий.

16 лет назад приоритеты были расставлены немного иначе — помимо сферы здоровья, люди считали, что особого внимания заслуживают образование и промышленность — обе позиции тогда разделили второе место (так ответили по 51%). А в этом году вперед вышли пенсии и пособия (57% — второе место), сельское хозяйство и рыболовство (51% — третье место). На финансирование учебы полагают необходимым выделять средства 49% россиян, а на промышленность, энергетику и строительство — 47% (четвертое и пятое места соответственно).

Меньше стало тех, кто думает, что армия и национальная оборона должны быть особой графой расходов, — 36% вместо 39. При этом резко увеличилось количество россиян, уверенных, что больше финансирования нужно направлять на научные исследования, — с 13 до 21%.

Расходы на охрану окружающей среды и природных ресурсов, картографию и геодезию находят важными 19% респондентов. Средства из госбюджета на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий считают нужным потратить 16% соотечественников, на утилизацию и ликвидацию вооружений — 5%. Зато люди начали интересоваться исследованиями космоса — вместо 3% оплачивать их предлагает 11% граждан РФ.

Финансовую помощь 17% россиян предлагают оказывать региональным бюджетам. Тогда как оплачивать расходы на деятельность государственного и местного самоуправления считают важным только 3% россиян. При этом финансирование государственных СМИ считают необходимым только 4% соотечественников.

Культура, искусство и кинематография (16% вместо 17) стали для людей важнее правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности государства (11%, а было 26%). На судебную систему и вовсе предпочли бы выделить госсредства только 5% респондентов.

Развивать конкурентную среду и рыночные отношения за государственный счет считают важным только 8% соотечественников, на 1% меньше тех, кто думает, что за счет бюджета надо пополнить государственные запасы и резервы. В свою очередь, госдолги волнуют только 4% россиян.

Немного выросло (с 4 до 7%), но по-прежнему осталось не самым важным для россиян направлением продвижение национальных интересов России за рубежом.

Социолог «Левада-центра» Карина Пипия считает, что увеличение числа россиян, которые желают, чтобы бюджетные деньги шли на финансирование социальной сферы и помощь региональным бюджетам, подтверждает тенденцию роста патерналистских настроений среди населения и запроса на сильную государственную власть. В представлениях о значимых для финансирования сферах прослеживается возрастная и образовательная дифференциация, отметила социолог.

— Молодые россияне и респонденты с высоким уровнем образования чаще указывают на важность развития образования и науки за счет государственного бюджета, а для россиян старше 55 лет пенсии и пособия — самая актуальная статья бюджетных расходов, — прокомментировала «Известиям» результаты опроса Пипия.

Нежелание россиян финансировать за счет бюджетных средств государственное и местное управление, по ее словам, связано с рядом коррупционных скандалов и сохраняющимися негативными установками восприятия чиновников у значительной части россиян.

Политолог Аббас Галлямов считает, что данное исследование четко демонстрирует приоритеты населения — это социальная сфера и экономика.



— Показательно, что национальная безопасность и правоохранительная деятельность сильно проигрывают образованию и здравоохранению. Противостояние с окружающим миром перестало быть ключевой доминантой общественного сознания. Очень хотелось бы, чтобы приоритеты населения стали и приоритетами властей. Пока, как известно, расходы на образование и здравоохранение в отличие от правоохранителей сокращаются, — сказал Галлямов.