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Саакашвили на митинге призвал к досрочным выборам в украинскую раду

Бывший губернатор обвинил действующие власти республики в невыполнении предвыборных обещаний

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили в ходе митинга в центре Киева призвал к проведению досрочных выборов в Верховную раду Украины.

Как передает «Интерфакс», всего на мероприятии присутствовали до 2 тыс. человек. Акция протеста прошла под лозунгом «Последняя зима нынешней рады».

Выступая перед собравшимися, бывший украинский губернатор обвинил действующие власти республики в невыполнении предвыборных обещаний и в недостаточных усилиях по борьбе с коррупцией и проведению реформ.

По утверждению экс-губернатора, «эта рада не прислушивается ни к своему народу, ни к рекомендациям международных институтов», цитирует слова политика телеканал «112. Украина».

Напомним, Михаил Саакашвили 7 ноября заявил об уходе со своей должности в связи с нежеланием украинских властей бороться с коррупцией.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Саакашвили на митинге призвал к досрочным выборам в украинскую раду

Бывший губернатор обвинил действующие власти республики в невыполнении предвыборных обещаний

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