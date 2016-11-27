Саакашвили на митинге призвал к досрочным выборам в украинскую раду

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили в ходе митинга в центре Киева призвал к проведению досрочных выборов в Верховную раду Украины.

Как передает «Интерфакс», всего на мероприятии присутствовали до 2 тыс. человек. Акция протеста прошла под лозунгом «Последняя зима нынешней рады».

Выступая перед собравшимися, бывший украинский губернатор обвинил действующие власти республики в невыполнении предвыборных обещаний и в недостаточных усилиях по борьбе с коррупцией и проведению реформ.

По утверждению экс-губернатора, «эта рада не прислушивается ни к своему народу, ни к рекомендациям международных институтов», цитирует слова политика телеканал «112. Украина».

Напомним, Михаил Саакашвили 7 ноября заявил об уходе со своей должности в связи с нежеланием украинских властей бороться с коррупцией.