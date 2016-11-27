Музыкант Александр Скляр попал в Донбассе под обстрел

Заслуженный артист России Александр Скляр попал в воскресенье под обстрел со стороны украинских военнослужащих. Рок-музыканта обстреляли из автоматов, когда кортеж автомобилей возвращался с территории авдеевской промзоны, где Скляр раздавал свои диски с автографами ополченцам, находящимся в окопах.

«Кортеж на обратном пути «засекли» и открыли огонь из автоматического оружия», — сообщил глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.



У Скляра было «боевое крещение», добавил Захарченко.

«Можете поздравить Александра Скляра. У него сегодня было боевое крещение. Он побывал на передовой и попал под обстрел», — цитирует Захарченко Донецкое агентство новостей.

