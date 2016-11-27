Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
27 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Музыкант Александр Скляр попал в Донбассе под обстрел

Об инциденте, произошедшем в районе авдеевской промзоны, сообщил глава провозглашенной Донецкой народной республики

Заслуженный артист России Александр Скляр попал в воскресенье под обстрел со стороны украинских военнослужащих. Рок-музыканта обстреляли из автоматов, когда кортеж автомобилей возвращался с территории авдеевской промзоны, где Скляр раздавал свои диски с автографами ополченцам, находящимся в окопах.

«Кортеж на обратном пути «засекли» и открыли огонь из автоматического оружия», — сообщил глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

У Скляра было «боевое крещение», добавил Захарченко.

«Можете поздравить Александра Скляра. У него сегодня было боевое крещение. Он побывал на передовой и попал под обстрел», — цитирует Захарченко Донецкое агентство новостей.

Читайте также:

Порошенко ознакомил Трампа с обстановкой в Донбассе

Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Музыкант Александр Скляр попал в Донбассе под обстрел

Об инциденте, произошедшем в районе авдеевской промзоны, сообщил глава провозглашенной Донецкой народной республики

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Новогодние каникулы: куда россияне ездят отдыхать

Новогодние каникулы: куда россияне ездят отдыхать

Вся инфографика

Мнение

Наталья Логвинова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Фотолента

Световое шоу: открытие катка на ВДНХ

Световое шоу: открытие катка на ВДНХ

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Фотолента

Главные события недели в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Главные события недели в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Инфографика

Катки столицы: где отдохнуть в морозные зимние дни

Катки столицы: где отдохнуть в морозные зимние дни

Вся инфографика

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке