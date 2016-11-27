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Украине могут отказать в праве на проведение «Евровидения-2017»

В Национальной телерадиокомпании Украины отметили, что организаторы конкурса сильно отстают от графика подготовки

Украина может лишиться возможности проводить песенный конкурс «Евровидение-2017» из-за срыва сроков подготовки мероприятия. Об этом сообщил и.о. гендиректора Национальной телерадиокомпании (НТРК) Украины Александр Харебин.

«В начале октября Европейский вещательный союз как владелец бренда «Евровидение» дал НТРК красную карточку в отношении сроков и фактически срыва подготовки к «Евровидению», — приводит ТСН слова представителя телерадиокомпании.

Он пояснил, что причинами такого решения стали бюрократия, несовершенство законодательных актов Украины и пренебрежительное отношение ряда государственных деятелей к конкурсу.

Вместе с тем Александр Харебин отметил, что за октябрь организаторам конкурса удалось сократить отставание от графика подготовки с трех месяцев до одного.

Окончательное решение о месте проведения конкурса будет принято 8 декабря на заседании Европейского вещательного союза.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Украине могут отказать в праве на проведение «Евровидения-2017»

В Национальной телерадиокомпании Украины отметили, что организаторы конкурса сильно отстают от графика подготовки

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