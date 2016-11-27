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Посольство РФ в Латвии недовольно внесением Кураева в черный список

Протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев внесен в список персон нон грата в Латвии

Российское посольство в Латвии раскритиковало внесение протодиакона Русской православной церкви (РПЦ) Андрея Кураева в черный список страны. В дипломатическом ведомстве заявили, что включение религиозных деятелей в список персон нон грата находится за гранью понимания и такой шаг не сможет способствовать нормализации российско-латвийских отношений.

«Включение религиозных деятелей в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, — за гранью понимания и, безусловно, не будет способствовать нормализации российско-латвийского диалога», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы посольства РФ в Латвии.

Напомним, в минувшую субботу протодиакон Андрей Кураев прилетел в Ригу, чтобы принять участие в философской дискуссии «Поговорим о душе», проходившей в библиотеке имени Михаила Задорнова. Однако в международном аэропорту латвийской столицы Кураева остановили пограничники, которые сообщили российскому религиозному деятелю, что по требованию полиции безопасности он внесен в черный список и ему запрещен въезд на территорию республики. 

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Посольство РФ в Латвии недовольно внесением Кураева в черный список

Протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев внесен в список персон нон грата в Латвии

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