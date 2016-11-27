Посольство РФ в Латвии недовольно внесением Кураева в черный список

Российское посольство в Латвии раскритиковало внесение протодиакона Русской православной церкви (РПЦ) Андрея Кураева в черный список страны. В дипломатическом ведомстве заявили, что включение религиозных деятелей в список персон нон грата находится за гранью понимания и такой шаг не сможет способствовать нормализации российско-латвийских отношений.

«Включение религиозных деятелей в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, — за гранью понимания и, безусловно, не будет способствовать нормализации российско-латвийского диалога», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы посольства РФ в Латвии.

Напомним, в минувшую субботу протодиакон Андрей Кураев прилетел в Ригу, чтобы принять участие в философской дискуссии «Поговорим о душе», проходившей в библиотеке имени Михаила Задорнова. Однако в международном аэропорту латвийской столицы Кураева остановили пограничники, которые сообщили российскому религиозному деятелю, что по требованию полиции безопасности он внесен в черный список и ему запрещен въезд на территорию республики.

Читайте также:

Русской Церкви нужна открытая богословская дискуссия

Андрей Кураев: «Конкурс был объявлен на «живое» место»