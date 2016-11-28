Корпорации смогут уплачивать меньше подоходного налога с сотрудников

Российское Министерство финансов и Центробанк предложили лазейку в реформе накопительной части пенсии, которой смогут воспользоваться крупные корпорации. Как сообщает газета «Известия», уже имеющиеся корпоративные программы они могут перенастроить таким образом, чтобы уплачивать меньше подоходного налога (НДФЛ) со своих сотрудников, однако при этом больше отчислений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) корпорации делать не будут.

По мнению экспертов, в конечном итоге бюджет рискует недополучить доходы за счет выпадающего НДФЛ. В Министерстве финансов считают, что такие компании могут не допустить к налоговой льготе по ИПК.

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Корпоративная пенсия за счет федерального бюджета