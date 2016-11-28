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Корпорации смогут уплачивать меньше подоходного налога с сотрудников

При этом больше отчислений в негосударственные пенсионные фонды крупные компании делать не будут

Российское Министерство финансов и Центробанк предложили лазейку в реформе накопительной части пенсии, которой смогут воспользоваться крупные корпорации. Как сообщает газета «Известия», уже имеющиеся корпоративные программы они могут перенастроить таким образом, чтобы уплачивать меньше подоходного налога (НДФЛ) со своих сотрудников, однако при этом больше отчислений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) корпорации делать не будут.

По мнению экспертов, в конечном итоге бюджет рискует недополучить доходы за счет выпадающего НДФЛ. В Министерстве финансов считают, что такие компании могут не допустить к налоговой льготе по ИПК.   

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Корпоративная пенсия за счет федерального бюджета 

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Корпорации смогут уплачивать меньше подоходного налога с сотрудников

При этом больше отчислений в негосударственные пенсионные фонды крупные компании делать не будут

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