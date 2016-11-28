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Национальная политика обойдется бюджету в 40 млрд рублей

Федеральное агентство по делам национальностей разработало новую госпрограмму по реализации национальной политики

Расходы на новую госпрограмму по реализации национальной политики, которую разработало Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), могут внести в проект федерального бюджета на 2017–2019 годы. По данным газеты «Известия», проект государственной программы стоимостью 40 млрд рублей сейчас проходит финальные согласования и, скорее всего, будет внесен в Госдуму и правительство 5 декабря текущего года. При этом Федеральному агентству по делам национальностей могут повысить статус до министерского. 

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

На национальную политику могут выделить 40 млрд рублей 

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Национальная политика обойдется бюджету в 40 млрд рублей

Федеральное агентство по делам национальностей разработало новую госпрограмму по реализации национальной политики

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