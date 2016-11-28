Национальная политика обойдется бюджету в 40 млрд рублей

Расходы на новую госпрограмму по реализации национальной политики, которую разработало Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), могут внести в проект федерального бюджета на 2017–2019 годы. По данным газеты «Известия», проект государственной программы стоимостью 40 млрд рублей сейчас проходит финальные согласования и, скорее всего, будет внесен в Госдуму и правительство 5 декабря текущего года. При этом Федеральному агентству по делам национальностей могут повысить статус до министерского.

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На национальную политику могут выделить 40 млрд рублей