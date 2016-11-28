«Зенит»: драки между игроками не было и быть не могло

Пресс-служба санкт-петербургского футбольного клуба прокомментировала слухи о потасовке между нападающим Артемом Дзюбой и голкипером Юрием Лодыгиным
Глава пресс-службы футбольного клуба из Санкт-Петербурга «Зенит» Дмитрий Циммерман опроверг появившиеся в СМИ слухи о якобы произошедшей драке между игроками команды после поражения от «Краснодара».
Информацию о том, что нападающий санкт-петербургской команды Артем Дзюба подрался с голкипером Юрием Лодыгиным, Циммерман назвал вбросом.
«Это невесть откуда взявшиеся слухи, не имеющие под собой никакого основания... Никакой драки не было и быть не могло», — приводит «Спорт-Экспресс» слова руководителя пресс-служба «Зенита».
Ранее «Известия» писали, что футбольный клуб «Краснодар» вырвал победу у петербургской команды «Зенит» благодаря двум голам, которые краснодарцы забили в компенсированное арбитром время. Встреча, состоявшаяся на домашнем стадионе краснодарских футболистов, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
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