«Зенит»: драки между игроками не было и быть не могло

Глава пресс-службы футбольного клуба из Санкт-Петербурга «Зенит» Дмитрий Циммерман опроверг появившиеся в СМИ слухи о якобы произошедшей драке между игроками команды после поражения от «Краснодара».

Информацию о том, что нападающий санкт-петербургской команды Артем Дзюба подрался с голкипером Юрием Лодыгиным, Циммерман назвал вбросом.

«Это невесть откуда взявшиеся слухи, не имеющие под собой никакого основания... Никакой драки не было и быть не могло», — приводит «Спорт-Экспресс» слова руководителя пресс-служба «Зенита».

Ранее «Известия» писали, что футбольный клуб «Краснодар» вырвал победу у петербургской команды «Зенит» благодаря двум голам, которые краснодарцы забили в компенсированное арбитром время. Встреча, состоявшаяся на домашнем стадионе краснодарских футболистов, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

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