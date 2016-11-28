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СМИ: Керри пытается договориться с РФ по Сирии до прихода Трампа

В американской администрации опасаются, что после инаугурации избранного президента Вашингтон может оказаться на стороне Дамаска

Госсекретарь США Джон Керри прилагает «огромные дипломатические усилия», чтобы успеть договориться с Россией о завершении осады сирийского Алеппо до инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Как сообщает Washington Post, нынешнюю администрацию США заботит не столько гуманитарный кризис, разразившийся в городе, сколько то, что после вступления в должность новый хозяин Белого дома достигнет совсем иного соглашения с Москвой, в результате которого Вашингтон может оказаться на стороне сирийского президента Башара Асада.

«Уходящий госсекретарь Джон Керри прилагает неистовые и даже невообразимые дипломатические усилия, чтобы достичь соглашения с Россией по завершению осады Алеппо», — пишет газета.

Издание отмечает, что Керри консультируется по этому поводу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по телефону примерно дважды в неделю. Также шеф американской дипломатии выступает за то, чтобы подключить к переговорам по этому вопросу Саудовскую Аравию, Катар, Турцию и временами Иран.

Как отмечается, предполагаемый формат сделки по Сирии может быть следующим: боевики запрещенной в РФ организации «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») покинут восточный Алеппо, а Россия и Сирия в ответ снимут осаду с города и дадут проезд гуманитарным конвоям.

На данный момент в восточном Алеппо остаются порядка 300 тыс. мирных жителей. Наличие проблем с обеспечением их едой, водой, медикаментами и иной помощью признает как ООН, так и Россия и Сирия. 

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

СМИ: Керри пытается договориться с РФ по Сирии до прихода Трампа

В американской администрации опасаются, что после инаугурации избранного президента Вашингтон может оказаться на стороне Дамаска

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