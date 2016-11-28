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Понедельник,
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«Талантливый имитатор» — замдиректора ФСИН охарактеризовал Дадина

По словам Валерия Максименко, ни один из медиков, осмотревших заключенного, не нашел у него каких-либо травм

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко назвал осужденного за нарушение проведения митингов активиста Ильдaра Дaдина, ранее заявившего о пытках в карельской колонии № 7, «очень талантливым имитатором с великолепным артистизмом и потрясающим воображением».

«По результатам проверки факты недопустимых методов воздействия на Дaдина, незаконного применения физической силы к осужденному, в связи с чем был причинен вред его здоровью, своего подтверждения не нашли», — цитирует словам Максименко агентство «РИА Новости». 

По его словам, ни медики ФСИН, ни комиссия гражданских врачей районной больницы, ни доктора больницы в Петрозаводске не нашли «ни единого физического повреждения».

Замглавы ФСИН отметил, что рекомендованный правозащитным сообществом один из ведущих нeврoлoгoв-эпилептологов России, доктор медицинских наук Василий Генералов также не выявил травм у заключенного.

«Он заявил, что не обнаружил скрытых повреждений и травм, которые были бы видны специалисту даже при отсутствии синяков и внешних гематом даже по прошествии достаточно длительного периода времени», — указал он, отметив, что все полученные в ходе проверки сведения переданы в следственные органы. 

Максименко подчеркнул, что в истории с Дaдиным ФСИН поставит точку, когда получит от них официальное заключение.

Напомним, супруга осужденного Анастасия Зотова заявила о том, что в карельской колонии ее мужа якобы пытают и угрожают убийством.

24 ноября Европейский парламент принял резолюцию, требующую от властей ЕС ввести персональные санкции против виновных в пытках Дадина. 

Напомним, ранее заключенного перевели в одиночную камеру. Причиной послужило то, что 17 ноября между Ильдаром Дадиным и его сокамерником произошла драка, причиной конфликта стал кипятильник. Активист получил ссадину в области губы, а его противник — сотрясение мозга.

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

«Талантливый имитатор» — замдиректора ФСИН охарактеризовал Дадина

По словам Валерия Максименко, ни один из медиков, осмотревших заключенного, не нашел у него каких-либо травм

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