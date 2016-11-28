Шувалов: правительство РФ не обсуждает ограничение расчетов наличными

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что ограничительные меры на проведение наличных платежей в данный момент в правительстве не обсуждаются.



«Ограничительные меры сейчас не обсуждаются ни в парламенте, ни в правительстве, ни в Банке России», — сказал он, отметив, что нужно доказывать, что способ безналичных взаиморасчетов является более эффективным и более приемлемым для граждан страны.



«Возможно, это было бы лучше, исследуя опыт стран ЕС, но мы на это не пойдем», — отметил Шувалов в интервью телеканалу НТВ.



Ранее газета «Известия» писала, что обсуждение законопроекта, который вводит запрет на оплату крупных покупок наличными, перенесено на 2018 год. Эксперты отмечают, что перенос сроков связан с тем, что в стране до сих пор отсутствует соответствующая платежная инфраструктура.



По словам чиновника из финансово-экономического блока правительства, есть и другая причина — непопулярность предлагаемой меры.

