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Понедельник,
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Шувалов: правительство РФ не обсуждает ограничение расчетов наличными

Нововведение могло бы пойти на пользу стране, но нужно сперва доказать, что способ безналичных взаиморасчетов является более эффективным и более приемлемым для граждан страны

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что ограничительные меры на проведение наличных платежей в данный момент в правительстве не обсуждаются.

«Ограничительные меры сейчас не обсуждаются ни в парламенте, ни в правительстве, ни в Банке России», — сказал он, отметив, что нужно доказывать, что способ безналичных взаиморасчетов является более эффективным и более приемлемым для граждан страны.

«Возможно, это было бы лучше, исследуя опыт стран ЕС, но мы на это не пойдем», — отметил Шувалов в интервью телеканалу НТВ.

Ранее газета «Известия» писала, что обсуждение законопроекта, который вводит запрет на оплату крупных покупок наличными, перенесено на 2018 год. Эксперты отмечают, что перенос сроков связан с тем, что в стране до сих пор отсутствует соответствующая платежная инфраструктура.

По словам чиновника из финансово-экономического блока правительства, есть и другая причина  непопулярность предлагаемой меры.

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Шувалов: правительство РФ не обсуждает ограничение расчетов наличными

Нововведение могло бы пойти на пользу стране, но нужно сперва доказать, что способ безналичных взаиморасчетов является более эффективным и более приемлемым для граждан страны

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