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Более 3 тыс. человек вышли из восточного Алеппо за последние сутки

В российском военном ведомстве рассказали, что около сотни боевиков сложили оружие и покинули город

Более сотни боевиков сложили оружие и покинули восточную часть сирийского города Aлеппо. 

Как сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон, всего за последние сутки из этой части города вышло 3179 мирных жителей, в том числе 1519 детей, включая 138 грудных младенцев.

В сообщении говорится, что все мирные жители размещаются в развернутых совместно с сирийскими властями гуманитарных центрах, обеспечиваются медицинской помощью, горячим и детским питанием.

От боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Джeбхaт Фaтx aш-Шaм» (бывшая «Джeбxaт ан-Нусра») и примкнувших к ним бандформирований в Алеппо освобождено 10 кварталов и более 3 тыс. зданий (около 260 тыс. жилых помещений).

24 ноября сирийская армия начала операцию по освобождению восточной части Алеппо от боевиков.

Напомним, ранее спецпосланник ООН по Сирии Ян Эгеланн заявил, что сирийская оппозиция якобы предоставила ему письменный документ о своем согласии на ввоз в Алеппо гуманитарной помощи. При этом дипломатический источник уточнял, что эти документы, вероятнее всего, являются подлогом боевиков.

Минобороны РФ ранее неоднократно заявляло, что инициатива ООН по гуманитарным паузам в Алеппо выгодна только боевикам, которые успевают восстановить силы и перегруппироваться, тогда как гуманитарная помощь зачастую просто не достигает цели.

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Более 3 тыс. человек вышли из восточного Алеппо за последние сутки

В российском военном ведомстве рассказали, что около сотни боевиков сложили оружие и покинули город

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