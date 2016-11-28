Суд не позволил Улюкаеву общаться с прессой и посещать врачей

Бывшему главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву не разрешили общаться с прессой и давать интервью журналистам. Такое решение приняла апелляционная комиссия по итогам рассмотрения жалобы защиты.

Также было решено оставить бывшего министра под домашним арестом, передает ТАСС.

«Постановление Басманного районного суда от 15 ноября оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — огласил судья решение.

Также Мосгорсуд не разрешил врачам посещать Улюкаева без разрешения следователя.

Прогулки экс-главе Минэкономразвития не разрешили.

Напомним, ранее защита Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн, просила Мосгорсуд разрешить ему посещать больницу.