Кремль: Путину докладывается о расследовании дела Лопырева

Президенту России Владимиру Путину докладывается о расследовании в отношении генерала ФСО Геннадия Лопырева. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Причиной следственных действий и задержания Лопырева стали результаты внутренней проверки, которую проводила сама ФСО. Поскольку следственные действия выполняются следственным комитетом, что-либо сейчас сказать не могу», — сообщил он журналистам.

При этом представитель Кремля отметил, что президенту России Владимиру Путину докладывается о расследовании.

Напомним, как сообщили в следственном комитете РФ, в отношении Геннадия Лопырева возбуждено уголовное дело по фактам получения взяток в особо крупном размере от руководителей ряда коммерческих структур за покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Уточнялось, что Лопыреву предъявлено обвинение.

В настоящий момент проводятся следственные действия.

