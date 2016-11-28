Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
28 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Кремль: Путину докладывается о расследовании дела Лопырева

Представитель Кремля отметил, что причиной задержания генерала ФСО стали результаты внутренней проверки

Президенту России Владимиру Путину докладывается о расследовании в отношении генерала ФСО Геннадия Лопырева. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Причиной следственных действий и задержания Лопырева стали результаты внутренней проверки, которую проводила сама ФСО. Поскольку следственные действия выполняются следственным комитетом, что-либо сейчас сказать не могу», — сообщил он журналистам.

При этом представитель Кремля отметил, что президенту России Владимиру Путину докладывается о расследовании.

Напомним, как сообщили в следственном комитете РФ, в отношении Геннадия Лопырева возбуждено уголовное дело по фактам получения взяток в особо крупном размере от руководителей ряда коммерческих структур за покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Уточнялось, что Лопыреву предъявлено обвинение.

В настоящий момент проводятся следственные действия.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Кремль: Путину докладывается о расследовании дела Лопырева

Представитель Кремля отметил, что причиной задержания генерала ФСО стали результаты внутренней проверки

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке