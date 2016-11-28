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Понедельник,
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В Кремле прокомментировали выплату премии главе «Почты России»

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что объем вознаграждений и механизмы их выделения задокументированы

Кремль не имеет отношения к выплатам и размерам премий топ-менеджеров госкомпаний, эти положения регламентированы. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал претензии Генпрокуратуры в связи с выплатой главе ФГУП «Почта России» Дмитрию Страшнову вознаграждения в размере 95,4 млн рублей.

«Какой-либо позиции на этот счет в настоящее время не сформулировано… Безусловно механизмы выделения, расчеты и объемы выделяемых премий регламентированы, задокументированы», — сообщил пресс-секретарь журналистам.

Дмитрий Песков пояснил, что представителям Кремля известно о претензиях гособвинения и по этой проблеме есть есть точка зрения курирующего министерства — Минсвязи. «Не думаю, что должен каким-то образом иметь отношение Кремль, здесь нужно, безусловно, основываться на тех документах, которые имеются сейчас», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Вместе с тем он отметил, что от Кремля пока не исходила инициатива о возможном изменении объемов премий.

«Еще раз повторяю, что какой-либо позиции концептуально, менять ли, не менять ли объемы (премий. — «Известия») и так далее, у Кремля в данный момент нет», — пояснил Дмитрий Песков.

Напомним, Генпрокуратура России направило в СК РФ материалы проверки по факту получения Дмитрием Страшновым вознаграждения в размере 95,4 млн рублей за 2014 год. Согласно оценке ведомства, сумма выплат должна была составить лишь 3,2 млн рублей.

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

В Кремле прокомментировали выплату премии главе «Почты России»

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что объем вознаграждений и механизмы их выделения задокументированы

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