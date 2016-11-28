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После крушения вертолета в Крыму возбудили уголовное дело

В результате катастрофы погибли три человека

Уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта возбудили в Крыму после крушения вертолета, в котором погибли три человека,

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Напомним, частный вертолет Robinson упал в горах, в 7 км к югу от Алушты. По предварительным данным, полет воздушного судна был санкционирован Росавиацией. 

Сейчас на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СК России. Назначены необходимые экспертизы, расследование дела продолжается.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

После крушения вертолета в Крыму возбудили уголовное дело

В результате катастрофы погибли три человека

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