После крушения вертолета в Крыму возбудили уголовное дело

Уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта возбудили в Крыму после крушения вертолета, в котором погибли три человека,

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Напомним, частный вертолет Robinson упал в горах, в 7 км к югу от Алушты. По предварительным данным, полет воздушного судна был санкционирован Росавиацией.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СК России. Назначены необходимые экспертизы, расследование дела продолжается.