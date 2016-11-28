ГПУ предъявила Януковичу обвинение в госизмене

Генпрокурор Украины Юрий Луценко предъявил обвинение в государственной измене бывшему президенту республики Виктору Януковичу.



Об этом представитель гособвинения заявил во время технического перерыва в заседании суда, на котором экс-глава государства должен выступить по видеосвязи из Ростова-на-Дону. На заседании он выступает в качестве свидетеля по событиям евромайдана в 2014 году.

«Вы подозреваетесь в государственной измене, в пособничестве представителям российской власти с целью изменить границы Украины, в нарушении конституции Украины и развязывании агрессивной войны», — приводит ТАСС слова Юрия Луценко. Он отметил, что соответствующее уведомление было также направлено российской стороне.

Кроме того, ГПУ обвинила Януковича в нанесении ущерба государству в размере 1,08 трлн гривен.

Согласно заявлению Луценко, обвинения в отношении бывшего президента Украины основаны на факте письменного обращения Виктора Януковича к президенту России Владимиру Путину 1 марта 2014 года, в котором тот просит использовать российские вооруженные силы с целью восстановления мира и правопорядка.

Виктор Янукович дистанционно присутствует на заседании Святошинского райсуда Киева в качестве свидетеля защиты на процессе против бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которых власти республики считают виновными в расстрелах людей в центре Киева во время событий евромайдана.