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Сайт РАН рухнул после сообщения об увольнении чиновников-членкоров

Официальная страница Академии наук оказалась недоступна

Сайт Российской академии наук рухнул после того, как стало известно об увольнении чиновников-академиков.

Страница ras.ru оказалась недоступна, при попытке зайти на сайт появляется сообщение: «Не удается получить доступ к сайту», передает Лента.ру.

Напомним, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин освободил от должностей четырех высокопоставленных госслужащих из ФСБ, МВД, Минобороны и Управделами президента.

В Академии отказались трудоустраивать чиновников, лишившихся работы.

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Сайт РАН рухнул после сообщения об увольнении чиновников-членкоров

Официальная страница Академии наук оказалась недоступна

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