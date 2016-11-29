Топоним для команданте

В трех городах России — Москве, Махачале и Сочи — могут появиться улицы Фиделя Кастро. Об этом уже заявили представители городских властей. Если в Махачкале и Сочи проблем с переименованием улиц не будет, то Москве придется преодолеть ряд юридических трудностей.

О возможной установке памятника и присвоении одной из улиц столицы имени Фиделя Кастро заявил председатель Мосгордумы Валерий Шапошников. Он выразил уверенность, что такая инициатива в ближайшее время обязательно появится и ее поддержат москвичи.

— Кастро — человек, который сам создал историю, — заявил «Известиям» Валерий Шапошников. — Всю свою жизнь Кастро посвятил родной стране, кубинскому народу и борьбе за коммунистические идеалы. Таким мы запомним «железного» Фиделя. Наши страны связывают многолетние дружеские и партнерские отношения, основанные на взаимном доверии. Невозможно переоценить огромный личный вклад Фиделя Кастро в их укрепление на современном этапе.

Но, как выяснили «Известия», одобрение горожан для переименования улицы вообще не требуется.

— В столице с 1997 года действует закон «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена Москвы», — рассказал «Известиям» один из авторов закона, руководитель Гильдии лингвистов-экспертов, профессор кафедры языкознания РУДН Михаил Горбаневский. — По закону переименовать улицу, площадь или любой другой городской объект можно в трех случаях: возвращение топониму исторического имени, устранение дублирования в названии и изменение статуса территориальной единицы. Улица Кастро этим критериям не соответствует. Кроме того, этот же закон запрещает переименование улиц в честь знаменитых людей в течение 10 лет после их смерти.

Михаил Горбаневский отметил, что несколько лет назад к 9-й статье закона («Основные требования и правила в области наименований улиц города Москвы») была принята поправка, разрешающая по рекомендации президента России или мэра Москвы давать название столичным улицам в честь недавно умерших выдающихся людей.

Но даже в этом случае выбрать улицу будет непросто.

— В центре Москвы сохранилось множество советских топонимов, но им логичнее всего было бы вернуть исторические названия, — считает Михаил Горбаневский. — В итоге нам остаются так называемые номерные проезды на окраинах города и улицы в «новой Москве». Это, по-моему, не лучший вариант. В память о Кастро надо подобрать улицу, которая соответствовала бы его масштабу и свободолюбивому духу. Я не могу с ходу припомнить такую улицу на окраинах города.

— В Думу уже поступило предложение переименовать в честь Фиделя Кастро Большую Ордынку, где сейчас находится кубинское посольство, — рассказал «Известиям» председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов. — Но я не сторонник переименования улиц с историческими названиями. Спешить не будем. Постараемся максимально изучить мнение москвичей — рассмотрим все предложения горожан, поступающие в Думу, и подключим портал «Активный гражданин», с помощью которого смогут высказаться все желающие москвичи.

После выбора улицы инициативу президента или мэра должна будет утвердить Мосгордума большинством голосов. Как отмечают опрошенные «Известиями» депутаты, столичный парламент, скорее всего, поддержит такое предложение.

Место установки памятника должна будет утвердить комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме.

— Все обсуждения еще впереди, — рассказал «Известиям» председатель комиссии Лев Лавренов. — Сейчас могу сказать только то, что вопрос об установке памятника, скорее всего, будет решен положительно. Фидель Кастро — человек, достойный того, чтобы мы о нем помнили.

Есть и другие предложения по поводу того, как почтить память Фиделя Кастро. В Мосгордуму уже поступили предложения назвать именем Фиделя одну из испанских языковых спецшкол или учредить специальную стипендию для кубинских студентов, получающих высшее образование в России.

Справка «Известий»

В постсоветской истории Москвы было всего несколько случаев, когда улицы были переименованы сразу после смерти известных людей. В 2004 году было принято решение мэрии о присвоении одной из улиц в Южном Бутове имени президента Чечни Ахмата Кадырова — спустя четыре месяца после его гибели. В 2010 году с подачи мэрии переименовали Большую Коммунистическую в улицу имени Александра Солженицына. В 2015 году появился сквер имени Майи Плисецкой на Большой Дмитровке.