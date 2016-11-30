По тропам Фиделя

С уходом из жизни Фиделя Кастро интерес к Кубе со стороны туристов может возрасти: иностранцы захотят больше узнать о его жизни, побывать в местах, с которыми связана его деятельность. Этим, скорее всего, воспользуется и местный туристический бизнес, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на зарубежных экспертов. Похожая ситуация складывается и в России.

Со временем туров «по местам Фиделя», а также футболок, кружек, брелоков и плакатов с изображением лидера кубинской революции станет больше. Вполне вероятно, что по степени мифологизации он встанет в один ряд с Че Геварой. Не исключено, что поток туристов устремится в местечко Биран, где родился Фидель и его брат — нынешний лидер Кубы — Рауль Кастро, а также в Сантьяго-де-Куба, где оба начинали революционную деятельность.

Российские туроператоры отмечают, что количество звонков в компанию от людей, интересующихся кубинским направлением, в эти дни выросло. По словам PR-директора туроператора Tez Tour Ларисы Ахановой, «информационный фон», возникший вокруг смерти команданте, безусловно, поднял интерес к Кубе».

— Куба в принципе входит в список самых популярных выездных направлений, в том числе по новогодним турам. А если говорить о конкретных экскурсионных программах, посвященных Фиделю Кастро, в большей степени они могут коснуться не Гаваны, а Сантьяго-де-Куба, — говорит она. — Это тоже достаточно интересное место, где есть памятники ЮНЕСКО, дворцы, музеи. Проблема в том, что он расположен далеко от основной туристической зоны, туда нужно либо лететь два часа местными авиалиниями, либо организовывать очень длительный трансфер. Пока сложно прогнозировать, какое число людей в будущем согласится на это.

Менеджер «карибского отдела» туроператора ICS Travel Group Анастасия Обносова рассказала, что «некоторые туристы опасались отмены экскурсий из-за траура».

— Но наши партнеры на Кубе ответили, что только из-за перевозки тела Фиделя Кастро из Гаваны в Сантьяго-де-Куба будут перекрыты какие-то трассы. Из-за этого часть экскурсий будут пешеходными. В целом наши клиенты не нацелены на отказ от своих планов, — пояснила она «Известиям». Она добавила, что турпоток на остров из России сильно вырос весной.

— Связано это с потеплением отношений Кубы и США. Наши люди испугались, что скоро там всё станет американским и они уже не застанут социалистическую Кубу, — сказала Анастасия Обносова.

Напомним, траур продлится до 5 декабря. Отменены увеселительные мероприятия, в Гаване приостановлена продажа спиртных напитков, но курортов это касается слабо.

— В основном все траурные мероприятия проходят в городе Сантьяго-де-Куба. От основных туристических зон (пляжи Варадеро) это место находится в 800 км. И в целом траур на туризме сказаться не должен, — отметила Лариса Аханова из компании Tez Tour.

Отечественные эксперты туристической отрасли полагают, что поток туристов на Остров свободы из России вырастет, но смерть Фиделя — не единственная причина.

— Я думаю, что поток если и будет увеличиваться, то скорее по экономическим показателям, — считает вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко. — Это может быть связано с большей предпринимательской активностью в сфере туризма на Кубе. Куба уже сегодня является одним из ведущих направлений пляжного отдыха для россиян, сдерживает которое разве что только логистика. К сожалению или к счастью, российские туристы в массе своей далеки от политических аспектов, когда принимают решение о поездке.

Однако личность Фиделя Кастро всё же может стать дополнительным аргументом для туриста, выбирающего маршрут.

— Безусловно, это был выдающийся человек. Мы всегда очень хорошо относились к Кубе, а кубинцы к нам. Может быть, не будет того туристического всплеска, как кто-то ожидает, но количество людей, которые, находясь на Кубе, захотят в том числе посетить места, связанные с жизнью Фиделя Кастро, думаю, увеличится, — сказал «Известиям» замглавы Ростуризма Роман Скорый. — Есть ощущения, что «классическая Куба 50-х годов» через 10–15 лет станет другой. И раз сегодня еще есть возможность съездить туда и увидеть ее прежней, люди стремятся это сделать.

Эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев говорит, что повышенный интерес к острову будет длиться несколько недель, на фоне сообщений СМИ. И, возможно, информационный фон заставит часть путешественников, раздумывающих о том, куда бы поехать, «вспомнить о Кубе».

— Российские туристы и так приезжают на Кубу с мыслью немножко оглянуться назад, во времена социализма, так было при Фиделе, так будет и сейчас, — отметил он.

Президент НП «Альянс туристических агентств» Андрей Гаврилов согласен, что места, связанные с жизнью команданте, могут быть интересны части российских туристов. Но подчеркивает, что это довольно ограниченный круг.

— «Тропы Фиделя» более привлекательны для людей более старшего поколения. Однако далеко не все представители этой категории у нас и по финансовым, и по физическим возможностям могут позволить себе слетать на Кубу. Основным направлением для россиян на Кубе по-прежнему будет пляжный туризм, на втором месте — оздоровительный и потом уже культурно-исторический. А маршруты по «тропам Фиделя», во-первых, должна предлагать принимающая сторона. Во-вторых, это будет не более чем допопция для тех туристов, которые уже там находятся, — полагает Гаврилов.

По прогнозам АТОР, в этом году Кубу посетит 4,2 млн иностранных туристов — в 2015 году их было 3,5 млн. Россияне также более активно едут на Кубу. По данным министерства туризма Острова свободы, только за восемь месяцев этого года сюда приехало более 31 тыс. россиян, что почти на 14% превысило данные за аналогичный период прошлого года. Куба входит в топ-20 пляжных направлений зимнего сезона-2016 для россиян.