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Понедельник,
28 ноября
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СПЧ готов предоставить данные подтвердивших пытки Дадина людей

Соответствующую информацию члены Совета по правам человека намерены передать руководству ФСИН и СКР

Совет по правам человека готов предоставить руководству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Следственного комитета РФ данные, подтверждающие слова Ильдара Дадина о пытках в карельской колонии. Об этом сообщил член СПЧ Игорь Каляпин.

Он пояснил, что члены совета связались с людьми, которые подтвердили сообщение осужденного о применении насилия в ИК-7 в Сегеже.

«Мы почему-то нашли людей, которые подтвердили всё то, что говорит Дадин. Если руководству ФСИН или местному Следственному комитету нужно на этих людей указать, мы это с удовольствием сделаем», — приводит «Интерфакс» сообщения представителя СПЧ.

Он также пояснил, что во время посещения колонии 7–8 ноября члены совета собирались сделать фотографии и записи разговоров с заключенными, но, по его словам, сотрудники пенитенциарного учреждения воспрепятствовали этому.

«Как минимум еще несколько человек, семь или восемь, подтверждают то, что говорит Дадин. Видимо, они все тоже имитаторы», — пояснил Игорь Каляпин.

Ранее замруководителя ФСИН Валерий Максименко заявил, что осужденный Ильдар Дадин, является «очень талантливым имитатором», поскольку ни медики ФСИН, ни комиссия гражданских врачей районной больницы, ни сотрудники больницы в Петрозаводске не обнаружили у него ни единого физического повреждения.

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

СПЧ готов предоставить данные подтвердивших пытки Дадина людей

Соответствующую информацию члены Совета по правам человека намерены передать руководству ФСИН и СКР

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