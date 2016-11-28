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Представитель Дадина в ЕСПЧ приедет к нему в колонию 5 декабря

Николай Зборошенко навестит осужденного активиста, чтобы опросить его ознакомиться с материалами личного дела заключенного с использованием технических средств

Представитель осужденного активиста Ильдара Дадина в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Николай Зборошенко собирается навестить его в карельской колонии 5 декабря.

«Сообщаю о своем намерении 5 декабря посетить Ильдара Дадина с целью его опроса и ознакомления с материалами личного дела Дадина с использованием технических средств. ФСИН России в соответствии с двумя предписаниями ЕСПЧ надлежит обеспечить мне беспрепятственный, эффективный доступ к Дадину и документальным доказательствам», — заявил Зборошенко, передает ТАСС.

Зборошенко напомнил, что ЕСПЧ уже коммуницировал жалобу активиста на пытки в колонии и поставил перед российскими властями несколько вопросов, которые касаются, в том числе, исполнения обеспечительных мер по этой жалобе и допуска к Дадину его представителя в суде.

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Представитель Дадина в ЕСПЧ приедет к нему в колонию 5 декабря

Николай Зборошенко навестит осужденного активиста, чтобы опросить его ознакомиться с материалами личного дела заключенного с использованием технических средств

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