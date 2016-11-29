Дональд Трамп без госсекретаря

В течение следующих двух недель избранный президент США Дональд Трамп должен полностью сформировать свою команду, а в эти дни решается вопрос относительно кандидатур на ключевые посты. Одной из главных проблем для команды 45-го президента США стал выбор претендента на пост госсекретаря США.

Истеблишмент Республиканской партии и избранный президент не могут прийти к компромиссу относительно кандидатуры главы Государственного департамента. Наиболее вероятны две фигуры: экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и экс-губернатор Массачусетса Митт Ромни. Однако если партии и Дональду Трампу не удастся договориться, то всерьез будут рассматриваться менее известные кандидатуры, например генерал Джон Келли и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус. По информации «Известий», именно к этому всё больше склоняется часть команды Трампа, которая не хочет войти в противостояние с партийной элитой.



Также на должность госсекретаря всё еще рассматриваются сенатор Боб Кокер и конгрессмен Дана Рорабакер, о чем первыми сообщили «Известия» 20 ноября.

Элита Республиканской партии поддерживает кандидатуру старого партийного функционера Митта Ромни. Между тем команда избранного президента скорее склоняется к назначению друга Трампа — Рудольфа Джулиани. Однако сложности с партийным руководством заставляют Трампа искать других кандидатов. Так, накануне 45-й президент США провел собеседование с экс-директором ЦРУ Дэвидом Петреусом относительно поста госсекретаря.

Политолог, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко, недавно вернувшийся из Вашингтона, сказал «Известиям», что отсутствие приемлемой фигуры на пост госсекретаря является результатом противоречий между командой Трампа и частью Республиканской партии.

— Многие сторонники и представители команды Трампа разочарованы тем, что кандидатура Митта Ромни вообще рассматривается. Ромни выступал с резкой критикой Трампа, оскорблял его, пытался торпедировать его выдвижение. Фактически он поддерживал кандидата от чужой партии — Клинтон. Поэтому команда Трампа выступает за Джулиани, так как он с самого начала поддержал Трампа и занимался его кампанией. Но экс-мэр Нью-Йорка может не пройти через утверждение в конгрессе, где большинство у республиканцев, — сказал Минченко.

Собеседник отмечает, что при таком политическом раскладе назначение госсекретаря может затянуться надолго.

Напомним, что 23 ноября Трамп назначил на должность посла США в ООН губернатора Южной Каролины Никки Хейли. Таким образом оказалось, что высокопоставленный дипломат был назначен, а руководитель американского внешнеполитического ведомства — пока еще нет. Подобное случается в истории США очень редко: обычно новый президент назначает руководителя Госдепа, затем уже с ним согласовывает кандидатуры ключевых послов.

Наряду с этим The Washington Post пишет, что даже американским журналистам, входящим в президентский пул, сложно получать информацию относительно кандидатов в госсекретари, так как Трамп с момента своего избрания не проводил пресс-конференций и брифингов. Издание считает, что избранный президент нередко просто игнорирует представителей пула и запросы журналистов. В свою очередь, 45-й президент США обвиняет основные американские СМИ в предвзятости и подстрекательстве.

Американский политолог, директор Центра военно-политического анализа в The Hudson Institution (Вашингтон) Ричард Вайц сказал «Известиям», что в столице США идет активное обсуждение кандидатуры главы дипломатического ведомства США.



— Традиционный республиканский истеблишмент предпочитает Митта Ромни. Он давно в партии, много сделал для нее, его хорошо знают, и его внешнеполитические взгляды близки большинству республиканцев. Он выступает за усиление военного фактора в политике США и относится к России с недоверием, — сказал американский политолог.

Собеседник сказал, что противники назначения Ромни в команде Трампа указывают на его нелояльность.



— Если Ромни станет госсекретарем, то он попробует влиять на внешнеполитический курс. Что касается Джулиани, то он будет проводить курс президента Трампа, так как у него нет особых дипломатических предпочтений, — добавил эксперт.

Однако, по информации «Известий», избранный президент недоволен столь негативным отношением своих советников к Ромни и требует от них умеренности. Так, накануне он раскритиковал одного из главных советников — Келлиэнн Конуэй.



Американский политолог Стефен Эберт сказал «Известиям», что Рудольф Джулиани — самый преданный сторонник Трампа, но за последние десять лет он был замечен в целом ряде сомнительных сделок и связях с зарубежными партнерами, что и осложняет его одобрение конгрессом.

— Я уверен, что если конечное решение зависит только от Трампа и партия его поддержит, то он назначит Джулиани. А если партия будет против, то не исключаю, что он выберет эдакую темную лошадку, — сказал политолог.