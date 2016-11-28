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Чистая прибыль «Интер РАО» за девять месяцев выросла в три раза

За январь–сентябрь 2016 года ее размер составил 68,3 млрд рублей

Консолидированная чистая прибыль энергохолдинга «Интер РАО ЕЭС» за январь–сентябрь 2016 года выросла в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составила 68,3 млрд рублей.

Как передает ТАСС, прибыль холдинга до вычета процентов, налогов и амортизации (показатель EBITDA) увеличилась на 38,3%, до 68,3 млрд рублей, а выручка возросла на 3,9%, до 602,4 млрд рублей.

При этом показатель свободного денежного потока компании за девять месяцев вырос на 67,5%, до 27,9 млрд рублей, а операционные расходы увеличились на 1,3% и составили 564,8 млрд рублей.

Энергетический холдинг «Интер РАО» управляет активами в сфере генерации, сбыта, а также трейдинга и инжиниринга. Компания занимает лидирующие позиции в РФ в области экспорта-импорта электроэнергии.

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Чистая прибыль «Интер РАО» за девять месяцев выросла в три раза

За январь–сентябрь 2016 года ее размер составил 68,3 млрд рублей

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