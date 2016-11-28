Дроздов пообещал навестить сбитую им женщину в больнице

Телеведущий Николай Дроздов, сбивший женщину на нерегулируемом пешеходе в Москве, признал свою вину и обещал навестить пострадавшую в больнице.

Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Я дождался «скорую», на которой женщину увезли в больницу. Потом приехала полиция. Все зарисовали. Конечно, я виноват. Не знаю, как так получилось», — рассказал Дроздов.

По словам телеведущего, во вторник вместе с супругой он собирается навестить пострадавшую женщину в больнице.

Напомним, ДТП с участием Дроздова произошло в районе дома № 27 по улице Островитянова. Для оказания первой помощи пострадавшей телеведущий сразу остановил автомобиль и вышел из машины.

Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, госпитализировала женщину. Сначала пострадавшую доставили в реанимацию, но после осмотра ее перевели в травматологическое отделение.

