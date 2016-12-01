Россия готова осудить Ярошенко

В случае положительного ответа американской стороны на прошение России о передаче российского летчика Константина Ярошенко, заключенного в американской тюрьме «Форт Дикс» на 20 лет, Москва готова осудить россиянина в соответствии с российским законодательством.

Россия готова исполнить все обязательства, взятые на себя после подачи прошения о возвращении Константина Ярошенко по Страсбургской конвенции о передаче осужденных лиц от 1983 года, в том числе и осудить российского летчика, согласно российскому законодательству. Об этом «Известиям» заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

— Если бы мы не были готовы выполнять положения конвенции, мы бы не посылали соответствующего запроса. Запрос от нас был, значит, мы готовы выполнить всё, что предписано конвенцией для возвращения гражданина на родину. Прецеденты такие есть, их мало, но они есть в отношениях с США. Это не в правилах России — подписывать документы и не быть готовыми их исполнять. Если документ подписан и направлен, значит, мы исходим из того, что на нашей стороне проблем с его имплементацией не возникнет. Мяч на стороне США, — заявил «Известиям» господин Долгов. — Принятие практических мер будет после ответа от американской стороны.

Также дипломат отметил, что российской стороной был получен промежуточный ответ от минюста США, где сказано о том, что «вопрос рассматривается в соответствии с американским законодательством».

В минюсте США «Известиям» ответили, что не комментируют рассмотрение дел заключенных, однако добавили, что ведомство должно предоставить ответ по делу Ярошенко в течение трех месяцев со дня получения запроса.

Российский МИД всё еще надеется и на другие способы возвращения Константина Ярошенко в Россию — в частности, всё еще сохраняется возможность обмена российского заключенного на американских граждан, находящихся в тюрьмах РФ. Как ранее писали «Известия», на данный момент Москва предложила 13 американских осужденных в обмен на Ярошенко.

Также пока сохраняется надежда и на помилование российского летчика пока еще действующим американским президентом Бараком Обамой. Ранее «Известия» сообщали о том, что мать россиянина Любовь Ярошенко отправила письмо главе Белого дома с просьбой о милосердии к сыну.

— Вариант помилования Обамой в любом случае существует. С просьбой о помиловании, как правило, обращается сам гражданин или через адвокатов. Правда, до сих пор такого намерения Обама не выказывал. Хотя мы неоднократно говорили о том, что такой вариант возможен, чтобы вернуть нашего гражданина на родину. Но положительных признаков у нас нет, — отметил уполномоченный МИД РФ по правам человека.

И всё же сложности с имплементацией Страсбургской конвенции появились уже сейчас. Для того чтобы выполнить обязательства, согласно документу, американской стороне придется отправить в Минюст РФ соответствующие документы о ходе дела, а значит, и предоставить информацию о том, как Ярошенко попал на территорию США из Либерии.

В 2010 году Ярошенко был похищен американскими агентами по сфабрикованному американской прокуратурой делу по обвинению в сговоре с целью контрабанды наркотиков. При этом о задержании и похищении российского гражданина на территории третьей страны Вашингтон Москву не уведомил.

В этом же году официальный представитель Госдепартамента США Филип Кроули подтвердил факт нарушения со стороны Вашингтона норм международного права, связанных с уведомлением одним государством другого о задержании его граждан.



Неправомерные действия американских агентов подтверждает и ходатайство, поданное в 2011 году прокурором Притом Бхарарой (есть в распоряжении «Известий»). В нем представитель Фемиды США просил суд пресечь «ненадлежащие» заявления со стороны подзащитных в ходе судебного разбирательства.

В ходатайстве Бхарара просит суд не спрашивать агентов DEA (Управление по борьбе с наркотиками США), действовавших на территории Либерии, о предполагаемом нарушении международных законов в ходе проведения расследования. Таким образом, Бхарара заведомо знает и признает тот факт, что права человека и международные соглашения нарушены. Не отклонив ходатайство, судья также позволяет совершать беззаконие.

Еще интереснее звучит второй пункт прений — «подзащитного Ярошенко следует предостеречь от дачи показаний о предполагаемых пытках или жестоком обращении, которым он подвергался во время содержания в RLNSA (Агентство национальной безопасности Либерии)». Таким образом, признавая факт совершения пыток в отношении россиянина, и суд, и сторона обвинения просто замалчивают его.

С 28 по 30 мая 2010 года Ярошенко подвергался пыткам со стороны агентов DEA. Это подтверждает российский консул в Нью-Йорке, который лишь после подачи трех заявлений, в 2014 году, смог посетить заключенного.

Правда, тогда, согласно заявлению прокурора, жестокое обращение не имело отношения к преступлению. В случае если американская сторона всё же положительно отреагирует на возвращение российского летчика согласно конвенции, Вашингтону придется объяснить свои неправомерные действия. Правда, как утверждают родственники Ярошенко, никто не потребует от них «чистосердечного признания» в преступлениях, лишь бы Константина вернули спустя шесть лет заключения.